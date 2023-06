Ufficiale: addio Fiorentina-Aquilani. La nota

Era già arrivata la lettera d’addio da parte del tecnico. ora è arrivata anche il comunicato da parte della società. Alberto Aquiliani e la Fiorentina sono ufficialmente ai saluti: “ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto con il tecnico della Primavera viola, Alberto Aquilani. Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Società ringraziano il Mister per il grande lavoro svolto in questi anni, per il suo attaccamento al Club e la sua dedizione nel far crescere e migliorare tutti i ragazzi sotto la sua guida e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore”. Il tecnico sarà il nuovo allenatore del Pisa.

Foto: aquilani instagram personale