Ora è ufficiale: ACR Messina, Pasquale Logiudice nuovo direttore sportivo

Come anticipato in esclusiva, ora è anche ufficiale: Pasquale Logiudice è il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina. Il presidente del club, Pietro Sciotto, ha reso noto tramite un comunicato ufficiale – di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Pasquale Logiudice. Il dirigente, in passato ha collaborato con Catania, Juve Stabia, Catanzaro e Fidelis Andria prenderà il posto di Pitino.

Foto: Profilo Twitter Acr Messina