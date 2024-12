Ufficiale: Acheampong firma con il Chelsea fino a giugno 2029. Il comunicato

“Josh ha iniziato il suo percorso nel programma del centro di sviluppo del Chelsea all’età di Under-8 e da allora ha lavorato sodo per crescere nelle giovanili di Cobham.

Ha debuttato con l’Under-18 nell’ultima giornata della stagione 2021/22, diventando un titolare fisso nella stagione successiva.

Adatto a ricoprire più ruoli lungo la difesa, Josh ha anche fatto il suo debutto a livello internazionale, giocando con l’Inghilterra agli Europei Under-17 nell’estate del 2023 e successivamente al Mondiale Under-17 nello stesso anno. La stagione 2023/24 è stata fondamentale per Josh.

Ha firmato il suo primo contratto da professionista, ha contribuito alla vittoria del titolo della Premier League del sud con l’Under-18, è salito in Under-21 e ha ottenuto un memorabile debutto in prima squadra contro il Tottenham Hotspur.

Entrato in campo davanti ai tifosi di Stamford Bridge, Josh ha aiutato i Blues a difendere il vantaggio nei minuti finali della vittoria per 2-0.

Dopo aver festeggiato il suo 18° compleanno a maggio, Josh è stato parte della squadra senior che ha viaggiato negli Stati Uniti per il tour estivo. Ha poi fatto la sua seconda apparizione da senior contro il Barrow a settembre. La sua prima da titolare è arrivata la scorsa settimana, quando Josh è partito titolare nella vittoria in Europa Conference League contro l’Astana in Kazakhstan. È stato anche inserito tra i sostituti per la vittoria contro il Brentford domenica.

Congratulazioni per il tuo nuovo contratto, Josh”.