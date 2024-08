Ufficiale: Abildgaard è un nuovo giocatore del Pisa

Il Como con un post su Instagram comunica la cessione a titolo temporaneo di Abildgaard al Pisa. Ecco il comunicato: “Como 1907 comunica che Oliver Abildgaard è passato in prestito al Pisa. Il centrocampista danese ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 3 assist nella stagione 2023/24. Ha contribuito notevolmente alla storica promozione della squadra in Serie A dimostrando dedizione e forte spirito di squadra sia in campo che fuori. Il club augura buona fortuna a Oliver per questa nuova esperienza”.

Foto: instagram Como