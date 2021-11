Ufficiale: Abete nominato Commissario Straordinario della Lega Nazionali Dilettanti

A seguito del commissariamento della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha nominato Giancarlo Abete come commissario straordinario. Nuovo incarico dunque per l’ex presidente della FIGC. Ecco il comunicato ufficiale:

“Si pubblica l’allegato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 113/A del 16 Novembre 2021, inerente il provvedimento adottato in pari data dal Consiglio Federale in ordine alla dichiarazione di decadenza del Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli altri Vice Presidenti della L.N.D. e, per quanto possa occorrere, del Consiglio di Presidenza della L.N.D., nonché alla delibera concernente la nomina a Commissario Straordinario della L.N.D. del dott. Giancarlo Abete, coadiuvato dai Vice Commissari Sandro Morgana, Luigi Repace, Ermes Canciani e Giancarlo Gentile”.

Foto: sito FIGC