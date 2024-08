Ufficiale: Abdulhamid è un nuovo calciatore della Roma

Saud Abdulhamid è un nuovo calciatore della Roma. Di seguito il comunicato diramato questa sera dalla società giallorossa: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal. sterno destro – classe 1999 – può agire anche sul versante mancino. È un giocatore di spinta, con facilità di corsa e capacità di attaccare la fascia con pericolosità, arrivando a creare pericoli alla porta avversaria. Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l’Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League. In giallorosso, indosserà la maglia numero 12. Si tratta del primo calciatore saudita della storia della Serie A”.

Foto: Instagram Roma