Ufficiale: Abdennour rescinde col Valencia e va al Kayserispor

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Valencia ha annunciato la rescissione del contratto di Aymen Abdennour. Il difensore centrale, dopo due anni in prestito all’Olympique Marsiglia, non è più un calciatore del club spagnolo. A seguito della rescissione, inoltre, Abdennour ha firmato con il club turco del Kayserispor. Questo il testo del comunicato del Valencia: “Il Valencia e il Kayserispor hanno trovato un accordo per il quale il calciatore Aymen Abdennour giocherà nel club turco dopo aver rescisso il suo contratto con il Valencia”.

Foto sportsmaza.com