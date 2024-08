Ufficiale: Aaron Anselmino è un nuovo giocatore del Chelsea

Il Chelsea ufficializza l’acquisto di Aaron Anselmino, classe 2005, dal Boca Juniors: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore Aaron Anselmino, che trascorrerà la stagione 2024/25 in prestito al Boca Juniors. Aaron, 19 anni, ha firmato un contratto di sette anni allo Stamford Bridge, ma inizialmente continuerà il suo sviluppo nella sua nativa Argentina, dove non vediamo l’ora di monitorarlo e supportarlo nei suoi progressi. Aaron ha militato nelle giovanili della Juventud Unida e dello Sportivo Realico prima di unirsi al Boca all’età di 12 anni. Ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club il 10 giugno 2023 e lo stesso giorno ha esordito in prima squadra contro il Lanus. Il difensore centrale ha collezionato altre nove presenze con il Boca e ha segnato il suo primo gol da senior per il club ad aprile, decisivo nella fase a gironi della Copa Sudamericana contro il Trinidense”.

Foto: instagram Chelsea