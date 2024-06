Ufficiale: 3 punti di penalizzazione per la Spal, 2 per l’Alessandria. Il comunicato

E’ arrivata l’ufficialità: la Spal comincerà il prossimo di Serie C con tre punti di penalizzazione, due sono invece quelli che dovrà scontare l‘Alessandria. I due club sconteranno la penalizzazione nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Inoltre sono tre i mesi di inibizione a Tacopina (Spal), 10 mesi e 15 giorni a Molinaro (Alessandria). Ecco il comunicato della FIGC:

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Spal con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Sanzionato con 3 mesi di inibizione il presidente del Cda e legale rappresentante del club Joseph Tacopina. Nell’ambito di due diversi procedimenti, il TFN ha inoltre sanzionato l’Alessandria Calcio con complessivi 16.000 euro di ammenda (con diffida) e 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel primo campionato utile a decorrere dalla prossima stagione sportiva. Il presidente del Cda e amministratore delegato del club, Andrea Molinaro, è stato sanzionato con 10 mesi e 15 giorni di inibizione. Le due società erano state deferite dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC.”

Foto: sito FIGC