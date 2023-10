Ufficiale: Tognozzi nuovo ds del Granada

Dopo l’annuncio dell’addio alla Juventus, arriva quello del Granada, che ufficializza Matteo Tognozzi come nuovo direttore sportivo.

Questa la nota del club spagnolo: “Il Granada Football Club ha raggiunto un accordo con Matteo Tognozzi perché l’italiano sia il nuovo direttore sportivo della società nazarí. Tognozzi, nato a Pisa (Italia), ha una vasta esperienza internazionale in squadre come US Pontedera, FC Zenit Saint Petersburg, Amburgo SV e Bayer Leverkusen. Da luglio 2017 ad oggi è Responsabile dello Scouting della Juventus . Il Club biancorosso dà il benvenuto a Matteo Tognozzi come nuovo Direttore Sportivo del Granada Football Club e gli augura buona fortuna per il suo arrivo nella società granatana”.

: Matteo Tognozzi, nuevo Director Deportivo del Granada Club de Fútbol. # — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 27, 2023



Foto: twitter Juventus