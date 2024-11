Uffciale: Kolarov nuovo CT della Serbia Under 21

Aleksandar Kolarov ex terzino di Manchester City, Lazio, Roma ed Inter, ritiratosi nel 2022, aveva intrapreso la strada da direttore sportivo, ma il suo incarico a Pisa è durato poche settimane. Così, dopo aver seguito il corso di Coverciano, ha scelto la via della panchina ed è stato scelto come nuovo CT dell’Under 21 della Serbia.

Foto: twitter Serbia