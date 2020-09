Uefa, via libera alle 5 sostituzioni in Champions ed EL. Nuovo calendario per le Nazionali

L’ufficialità arriva direttamente dal Comitato Esecutivo UEFA, che ha anche deciso di consentire fino a cinque sostituzioni in tutte le partite di Champions League, Europa League, Nations League e spareggi di qualificazione europei, per il resto della stagione, in modo da alleggerire il carico sui giocatori a causa del più fitto calendario 2020/21 dopo la pandemia di Covid-19. Il Comitato Uefa ha anche disposto il nuovo calendario per gli impegni delle Nazionali, in modo da recuperare le date perse a marzo 2020 e in seguito al posticipo di EURO 2020, prolungando le soste delle nazionali di marzo e settembre 2021 nel calendario internazionale FIFA, in modo da giocare tre partite anziché due. Il calendario delle partite delle Nazionali europee sarà dunque il seguente:

22-31 marzo 2021: tre date

31 maggio – 8 giugno 2021: amichevoli di preparazione a EURO

30 agosto – 8 settembre 2021: tre date

4-12 ottobre 2021: due date

8-16 novembre 2021: due date

21-29 marzo 2022: due date per gli spareggi di qualificazione europei

Le semifinali di Nations League si disputeranno il 6-7 ottobre 2021, mentre le finali per il primo e terzo posto si giocheranno il 10 ottobre.