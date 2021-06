UEFA, via la birra dalla conferenza alla richiesta di giocatori di fede musulmana

Stop alla birra in conferenza stampa nel caso in cui un giocatore di fede musulmana lo chieda espressamente. A confermare l’indiscrezione sarebbe un portavoce della UEFA al Daily Telegraph, il quale ha dichiarato: “Chiederemo al singolo giocatore se vuole togliere la birra o no, anche se è analcolica. Lo sponsor è stato interpellato, ed è d’accordo”.

Foto: Logo Euro 2020