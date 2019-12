UEFA, tutti i candidati per la squadra dell’anno: presenti 4 “italiani”

Parola ai tifosi. Il 2019 è stato un anno spettacolare per gli appassionati di calcio. Come sempre il sito della UEFA ha deciso di lasciare la parola a tutti gli appassionati del mondo per votare il Miglior Undici del 2019. I giocatori ed il modulo, eleggibili collegandosi sul sito ufficiale dell’Uefa, saranno annunciati il 9 gennaio. Tra i candidati ci sono anche 4 giocatori che militano nella nostra Serie A: Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo (Juventus) e tra i bianconeri,Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly (Napoli). Di seguito ecco l’elenco completo dei finalisti.

PORTIERI

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Oblak (Atletico Madrid), Onana (Ajax) e Ter-Stegen (Barcellona).

DIFENSORI

Jordi Alba (Barcellona), Alexander Arnold (Liverpool), Azpilicueta (Chelsea), Blind (Ajax), De Ligt (Juventus), Gimenez (Atletico Madrid), Kimmich (Bayern), Koulibaly (Napoli), Laporte (Manchester City), Piquè (Barcellona), Sergio Ramos (Real Madrid), Robertson (Liverpool), Tagliafico (Ajax), Van Dijk (Liverpool), Vertonghen (Tottenham).

CENTROCAMPISTI

Thiago Alcantara (Bayern), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting), De Bruyne (Manchester City), De Jong (Barcellona), Di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), Kantè (Chelsea), David Silva (Manchester City), Van de Beek (Ajax), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax) .

ATTACCANTI

Aguero (Manchester City), Aubameyang (Arsenal), Firmino (Liverpool), Gnabry (Bayern), Hazard (Real Madrid), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern), Manè (Liverpool), Mbappè (PSG), Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City), Tadic (Ajax).

Foto: Klankosova