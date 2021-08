Uefa: Simon Kjaer e i medici che salvarono Eriksen hanno ricevuto il President’s Awards

Con i gironi della Champions League è tempo anche di premiazioni della stagione scorsa. Un premio speciale, il President’s Awards, è stato dato a Simon Kjaer, capitano del Milan e della Danimarca e ai medici della Daniarca, che hanno salvato al vita a Christian Eriksen quel 12 giugno, durante Danimarca-Finlandia.

Ceferin ha così commentato: “Ci hanno mostrato che la vita umana è più importante di qualsiasi cosa, una partita di calcio o qualsiasi altra cosa. Hanno messo le cose in prospettiva per tutti noi. Meritano più che questo premio. Non avevo alcun dubbio al riguardo “.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen’s life are the 2021 UEFA President’s Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9 — UEFA (@UEFA) August 26, 2021

Foto: Sito Uefa