Uefa Nations League: il programma di oggi

Terzo turno di Uefa Nations League, che questa sera vedrà in campo il Gruppo 4 della Serie A, quello con Spagna e Germania. Gli iberici se la vedranno in casa con la Svizzera fanalino di coda del girone. La Germania farà visita all’Ucraina di Shevchenko.

Per la Serie C, in campo per il gruppo 1 Lussemburgo-Cipro e Montenegro-Azerbaigian. Infine per la Serie D, sfida tra Isole Far Oer e Lettonia e Andorra-Malta, per il gruppo 1, infine Liechtenstein-Gibilterra per il gruppo 2.

Questo il programma:

Serie A gruppo 4:

Spagna – Svizzera ore 20.45

Ucraina – Germania ore 20.45

Serie C gruppo 1:

Lussemburgo-Cipro ore 15.00

Montenegro-Azerbaigian ore 15.00

Serie D gruppi 1 e 2

Isole Far Oer – Lettonia ore 18.00

Liechtenstein – Gibilterra ore 18.00

Andorra – Malta 20.45