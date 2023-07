UEFA, multa di 10 milioni al Chelsea per violazione del FPF durante l’era Abramovich

Non solo la Juventus, la UEFA ha ufficializzato anche una multa per il Chelsea per irregolarità legate al Fair Play Finanziario durante la gestione di Roman Abramovich. Di seguito l’estratto della nota UEFA: “Durante la stagione 2022/23, la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha aperto indagini su Juventus (ITA) e Chelsea FC (ENG) per potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play”.

Foto: Logo Chelsea