Uefa, Messi batte Ronaldo: suo il Uefa Goal of the Season 2018/19

È di Lionel Messi il gol più bello segnato in tutte le competizioni Uefa nella stagione calcistica 2018/19. A far trionfare la Pulce è stata la magia su punizione che è valsa il 3-0 nella semifinale di andata della Champions League contro il Liverpool. Al secondo posto si è piazzato invece lo juventino Cristiano Ronaldo, la cui conclusione volante su assist dalle retrovie di Bonucci nella sfida contro lo United non è bastata per il gradino più alto del podio. L’argentino aveva già vinto il Uefa Goal of the Season nel 2015 e nel 2016, mentre il lusitano lo aveva fatto suo nel 2018 grazie alla rovesciata proprio contro la Juve.

Foto: twitter Barcellona