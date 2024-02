UEFA: “Maxi ammenda e prossima trasferta vietata in Europa per i tifosi del Bayern Monaco. Un turno a Upamecano in vista del ritorno con la Lazio”

L’UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body ha diramato poco fa un comunicato con cui ha reso note in via ufficiale le decisioni disciplinare della gara di andata di Champions League Lazio-Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale di andata della competizione.

Squalificato per un turno Dayot Upamecano, dovrà saltare la partita di ritorno con i biancocelesti. Non solo. A causa delle intemperanze nel settore ospiti dei supporters bavaresi, rei di aver acceso fumogeni e di aver lanciato oggetti, è stato deciso di proibire la vendita di biglietti per i tifosi in trasferta in occasione del prossimo match. A ciò si aggiungono anche due ammende: una di 10.500€ per il lancio di oggetti ed un’altra di 40.250€ per l’accensione di fumogeni.

