UEFA, l’Europa League si concluderà in Germania: ecco le date e le sedi

Durante la conferenza stampa, Giorgio Marchetti, vice-segretario dell’UEFA, ha rivelato anche i piani per l’Europa League. La seconda competizione europea, dai quarti di finale in poi, si disputerà in Germania: le città scelte per ospitare la competizione sono Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen, dal 10 al 21 agosto. Tutte le sfide saranno in gara unica, con gli ottavi si giocheranno il 5 e il 6 agosto. La finale si giocherà a Colonia.