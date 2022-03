UEFA, le squadre scenderanno in campo con lo striscione “Pace” nelle prossime gare europee

La Uefa, massimo organo calcistico europeo, continua a prendere posizione contro l’intervento armato della Russia in Ucraina. Dopo aver estromesso le nazionali e le squadre di club russe (e bielorusse) da tutte le competizioni fino a nuovo avviso e dopo aver messo fine alla sua partnership con Gazprom, l’organo di governo del calcio europeo ha deciso una nuova iniziativa per le prossime gare delle coppe europee.

In occasione del ritorno degli ottavi di Champions League e dell’andata degli ottavi di Europa League e Conference League – in programma tra martedì e giovedì – le squadre in campo saranno accompagnate da uno striscione a favore della pace. Lo striscione sarà sistemato sul terreno di gioco al momento degli inni delle competizioni, prima del fischio di inizio, e conterrà le scritte “Pace” in lingua inglese e in lingua russa e ucraina. Ci saranno inoltre banner pubblicitari durante le partite.

Foto: Logo Uefa