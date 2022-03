UEFA, i club potranno iscrivere alle liste i calciatori tesserati da Ucraina e Russia

La UEFA ha annunciato che i club ancora impegnati in Champions League, Europa League e Conference League potranno iscrivere alle liste un massimo di due giocatori provenienti da Russia e Ucraina. In questo modo le squadre che lo vorranno potranno utilizzare i suddetti giocatori non solo per i tornei nazionali, ma anche per quelli continentali. Le società avranno tempo fino al 1° aprile per usufruire di questa modifica del regolamento.

Foto: Logo Uefa