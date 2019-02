UEFA, esclusione dalle competizioni europee e ammenda per l’AEK Atene

La UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha escluso l’AEK Atene dalla prossima competizione europea, in questo caso dall’Europa League poiché occupa il quarto posto nel campionato greco. Il club ellenico è stato punito a causa dei famigerati scontri in occasione della gara dello scorso 27 novembre contro l’Ajax in Champions League. Inoltre, dopo aver scontato la squalifica, l’AEK pagherà un’ammenda di 80 mila euro e disputerà 2 partite a porte chiuse in Europa.