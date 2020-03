UEFA, ecco gli stadi delle prossime finali europee

In corso ad Amsterdam il congresso UEFA, nel corso del quale sono stati decisi gli stadi delle prossime Supercoppe Europee. La UEFA ha comunicato che la finale della Supercoppa Europea 2022 si giocherà allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Le vincitrici di Champions ed Europa League nel 2023, invece, si affronteranno alla Kazan Arena, in Russia. La finale di Europa League 2022 si giocherà alla Puskás Arena di Budapest, mentre quella del 2023 alla Kazan Arena. Programmata anche una finale in Italia e si tratta della Finale di Women’s Champions League del 2022 che si terrà allo Juventus Stadium di Torino.

FOTO: Uefa