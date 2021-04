Uefa: “Deadline per il pubblico agli Europei è venerdì”. Roma rischia

Secondo quanto riporta l ‘ANSA da Nyon, l’Uefa ha reso noto che le assicurazioni sulla presenza di pubblico allo stadio per gli Europei di giugno vanno fornite entro e non oltre venerdì 16 aprile: è questa, la deadline effettiva per definire le conferme delle sedi del torneo itinerante per l’Europa.

La data del 19 aprile, alla quale viene spesso fatto riferimento, è in realtà quella in cui ci sarà l’Esecutivo Uefa a Montreaux che deciderà quali città mantengono il loro calendario, quali eventualmente vanno sostituite e chi prende il loro posto.

Stando così le cose, Roma rischia seriamente di vedersi tolte le 4 date previste allo stadio Olimpico. Nonostante le rassicurazioni in mattinata, le lettere inviate da Gravina a Draghi, bisognerà trovare il modo di convincere l’Uefa entro venerdì a non sostituire la “Città eterna” dal calendario degli Europei.

Foto: Logo UEFA