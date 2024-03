UEFA, cambia il Ranking per club: dalla prossima stagione i punti Champions conteranno di più

Con il nuovo format della Champions League, anche l’assegnazione dei punti per il ranking UEFA subirà delle variazioni: la nuova Champions varrà di più rispetto ad oggi. La nuova Champions League – che partirà nella stagione 2024/25 – sarà una vera e propria rivoluzione per il calcio europeo. Nell’attuale Champions League l’assegnazione dei punti è molto simile rispetto ad Europa League e Conference League: Due punti per ogni vittoria, uno per il pareggio. La Champions nel complesso vale massimo 38 punti per ogni club, contro i 34 dell’Europa League ed i 30 della Conference League.

La nuova Champions League, invece, vedrà aumentare la differenza di punti assegnati rispetto alle due coppe ‘minori’. Il primo posto nel girone unico di Champions vale 12 punti, il doppio dell’Europa League (6 punti) e tre volte rispetto a quello in Conference League (4 punti). Con il format della nuova Champions il punteggio massimo che si potrà raggiungere in Champions sarà 46.5 (di cui 29 nella fase a gironi, rispetto ai 21 attuali), in Europa League sarà 40 (di cui 23 nella fase a gironi, rispetto ai 17 attuali) e in Conference toccherà quota 36,5 (di cui 20,5 nella fase a gironi, rispetto ai 14 attuali).

Foto: facebook uefa