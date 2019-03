Uefa, aperto procedimento disciplinare nei confronti del Montenegro: accusa di razzismo

L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Montenegro, accusato di comportamento razzista ai danni dei giocatori inglesi in occasione del match disputato lunedì sera contro l’Inghilterra. La nazionale di Southgate ha superato per 5-1 ma quello che ha fatto più discutere è stato il comportamento dei tifosi montenegrini. Come riportato dal sito dell’Uefa, i tifosi del Montenegro sono sotto inchiesta per uso di fuochi pirotecnici, lancio di oggetti, disordini, violazione del regolamento sulla sicurezza e comportamento razzista. Il caso sarà trattato dalla Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo il prossimo 16 maggio.

Foto: L’Equipe