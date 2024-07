UEFA, aperta indagine sull’esultanza di Demiral. Il governo turco si scaglia contro i vertici del calcio

L’Uefa ha aperto una indagine su Merih Demiral, dopo l’esultanza al secondo gol contro l’Austria, definita razzista. In un post sui social, il portavoce del partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Omar Celik si è scagliato contro l’Uefa, scrivendo: “La dichiarazione della ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser, che ha preso di mira l’esultanza per il gol del nostro calciatore nazionale Merih Demiral, e l’indagine avviata dalla Uefa sono inaccettabili”. Demiral, in occasione del gol del 2-0 contro l’Austria a Euo2024, ha mostrato il “saluto del lupo”, gesto associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra.

“Chi cerca razzismo e fascismo dovrebbe concentrarsi sui recenti risultati elettorali in diversi Paesi europei”.

Foto: Twitter Euro 2024