UEFA, Aleksander Ceferin candidato unico alla presidenza

Alexander Ceferin restera’ alla guida dell’UEFA per i prossimi quattro anni. Il presidente uscente e’ infatti candidato unico in vista delle elezioni in programma durante il Congresso Generale Uefa del prossimo 5 aprile a Lisbona. Lo rende noto la stessa Federazione, ricordando che i termini per presentarsi alle elezioni presidenziali sono scaduti alla mezzanotte di ieri. Il dirigente sloveno è alla guida dell’organo di governo del calcio europeo dal 2016.

Foto: Twitter UEFA