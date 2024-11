Udogie: “Vogliamo portare un trofeo al Tottenham. La Roma è forte, dobbiamo fare attenzione”

Destiny Udogie esterno del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di domani in Europa League.

Queste le sue parole: “Tutti insieme abbiamo sentito di essere in fiducia, l’abbiamo tirata fuori per vincere e ci siamo riusciti”.

Vicario che ha giocato nonostante la frattura alla caviglia? “L’ho sentito subito, il giorno dopo quando era a fare la risonanza. Starà fuori a lungo, ovviamente ci dispiace, è un leader per noi e un grande calciatore, dimostrandolo anche contro il City”.

A livello personale a che punto è la sua carriera? “La mia crescita sta andando abbastanza veloce, da quando ho esordito ho visto una spinta. Verona, Udinese e ora Tottenham. La gestisco bene, cerco di restare concentrato sul campo ogni giorno”

Cosa pensa della Roma? “I risultati sono un po’ altalenanti, ma è una squadra forte, lo sappiamo. In contropiede possono farci male ma noi saremo pronti a bloccarla”.

Ha sentito i suoi compagni di Nazionale? “Al raduno scorso, compagni come Pisilli e Pellegrini. Noi ovviamente vogliamo vincere, vediamo…”.

C’è la voglia di alzare un trofeo? “Lo vogliamo tutti, dallo staff ai giocatori. Manca da un po’ di tempo, vogliamo prenderlo e ora siamo qua in Europa per questo, ma per farlo dobbiamo vincere ogni partita”.

