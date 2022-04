Udogie torna sul gol contro il Milan: “Non l’ho presa di mano”

Destiny Udogie, protagonista di una stagione più che positiva con l’Udinese, ai microfoni di The Italian Football Podcast è tornato sul suo gol contro il Milan dello scorso 25 febbraio, che tante polemiche ha suscitato: “Una grande sensazione segnare contro il Milan quest’anno, in uno stadio così grande e con una storia immensa come San Siro. È stato molto bello. Era irregolare? No, non l’ho presa di mano“.

Foto: sito Udinese