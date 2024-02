Udogie: “Soddisfatto della mia avventura col Tottenham. Ecco cosa mi stanno insegnando”

Destiny Udogie, ex esterno dell’Udinese trasferitosi la scorsa estate al Tottenham, ha rilasciato un’ intervista ai taccuini di SportWeek. Eccone un piccolo estratto, in cui il giocatore della Nazionale si è lasciato andare ad un commento sulla sua nuova avventura in terra inglese: “E’ molto soddisfacente. Dipende dalle motivazioni che uno ci mette ogni giorno, devi solo rimanere concentrato e dare sempre il massimo. Tra le cose che ho imparato in Italia e che mi stanno aiutando qui c’è decisamente la tattica, il modo di difendere.”

Foto: Twitter Tottenham