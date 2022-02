Udogie: “Sapevamo sarebbe stata dura. Gol? Non ero convinto, ma è andata bene”

Destiny Udogie, autore del gol del pari contro il Milan, ha parlato al termine del match a Dazn: “È il mio primo gol tra i professionisti, sono molto contento, anche per aver aiutato la squadra. Una grandissima emozione. Oggi sapevamo che sarebbe stata dura, ci voleva tanto spirito di squadra, bisognava essere compatti e l’abbiamo fatto. Ora siamo pronti per la prossima battaglia. Gol? Ho visto l’assistente indeciso, quindi non ero convinto. Ma mi è andata bene”.

FOTO: Sito Udinese