Udogie saluta l’Udinese: “Ringrazio il club per aver creduto in me, sono pronto per la Premier”

Intervenuto ai microfoni ufficiali dell’Udinese, l’esterno bianconero, Destiny Udogie, ha così parlato dopo l’ultima partita alla Dacia Arena: “Volevamo tutti la vittoria e chiudere la stagione con un risultato positivo davanti ai nostri tifosi. Il calcio è questo, ci dispiace molto”. E sulla sua esperienza all’Udinese: “Devo ringraziare tanto il club per aver investito e creduto in me in queste due stagioni. Non posso dire altro che grazie. Conoscevo le mie qualità, volevo solo esprimerle e l’Udinese mi ha dato questa grande possibilità. Sono pronto per il futuro e per la Premier”. Dal 1 di luglio, Udogie sarà un nuovo calciatore del Tottenham.

Foto: Instagram Udinese