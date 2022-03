UDOGIE, GOL PESANTI SOGNANDO L’AZZURRO

Nella giornata di ieri l’Udinese ha confermato il suo ottimo momento di forma, superando per 2-1 la Sampdoria al Friuli e trovando il terzo risultato utile consecutivo, compiendo un passo importante nella corsa verso la salvezza. Un salto reso possibile anche grazie ad un Destiny Udogie in un particolare momento di forma: sua era stata la rete che aveva permesso ai bianconeri di strappare un pareggio importante nella scorsa giornata contro il Milan (con l’incognita legata ad un possibile tocco di mano), suo anche il gol con il quale la formazione di Cioffi ha raddoppiato contro i blucerchiati.

Risultati che stanno aiutando l’Udinese ad uscire dalle zone pericolose della classifica e che stanno permettendo di puntare le luci su un giovane dal grande talento, che alla prima occasione in cui ha avuto spazio in Serie A ha ripagato la fiducia data da tecnico e società. Calciatore classe 2002 nato a Verona, proprio con l’Hellas ha vissuto il suo percorso di crescita che l’ha portato fino al massimo campionato italiano, dove ha debuttato l’8 novembre 2020, entrando nella sfida pareggiata dalla squadra allora allenata da Igor Tudor contro il Milan per 2-2.

Nello scorso campionato, con addosso la maglia del Verona, riuscì in ogni caso a trovare poco spazio, raccogliendo solamente sei presenze. Trasferitosi in prestito all’Udinese, ha trovato invece il minutaggio adatto per acquisire fiducia e accumulare prestazioni positive, arrivando a firmare i due gol pesantissimi realizzati nelle ultime due giornate. Nel complesso sono ventitré le presenze collezionate sin qui in Serie A, con le marcature sopracitate e un assist all’attivo, nella partita contro il Cagliari disputata lo scorso dicembre.

In carriera Udogie ha avuto modo di effettuare anche la consueta trafila con le varie selezioni della Nazionale azzurra, partendo dall’Under 16 per arrivare sino all’Under 21, dove ha collezionato sino ad ora quattro presenze. Le prestazioni positive messe a segno in questo campionato, abbinate all’età ancora giovane, permettono di sognare in grande: che Roberto Mancini prenda nota.

Ma che giocatore è Udogie? Si tratta di un giovane multitasking, nato terzino sinistro ma in grado di essere impiegato in varie zone del campo, anche se Cioffi lo sta utilizzando principalmente come esterno in un centrocampo a cinque. Questo perché, oltre ad avere una buona propensione difensiva, il calciatore riesce ad aggiungere una buona spinta offensiva, con la capacità di saltare l’uomo e creare situazioni di superiorità numerica in fase offensiva.

