Udogie e il futuro al Tottenham: “Ora penso a dare tutto per l’Udinese, devo tanto a questo club”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Destiny Udogie, esterno dell’Udinese, ha così commentato il pareggio sul campo della Cremonese: “Stavamo bene in campo, è stata una partita sfortunata, ma dobbiamo essere tranquilli e guardare avanti. Lavoriamo molto in settimana sulla fase difensiva, siamo molto compatti in campo e restiamo uniti partita dopo partita. Sono stati bravi a chiudersi dietro, quindi è stato difficile trovare spazi. È stata una gara di contropiede. Ogni partita provo a dare il massimo. L’Udinese mi ha dato molto, penso solo a scendere in campo e aiutare i miei compagni il più possibile”.

Foto: Instagram Udinese