Udogie completa la rimonta dell’Udinese sul Monza: finisce 1-2 all’U-Power Stadium

Terza sconfitta per il Monza, all’U-Power Stadium passa l’Udinese: 2-1. Il club brianzolo passa in vantaggio con Colpani che insacca alle spalle di Silvestri dopo lo scarico di Caprari. Il vantaggio degli uomini di Stroppa, però, dura poco. E infatti, dopo meno di cinque minuti, arriva la risposta dei bianconeri con Beto. Nella ripresa è il Monza a fare la gara e a essere più sul pezzo, ma senza riuscire a colpire. A meno di un quarto d’ora dalla fine arriva la beffa per i padroni di casa. Success eNestorovski, appena entrati, apparecchiano la tavola per Udogie che in area non perdona Di Gregorio. Inutile la reazione del finale del Monza, all’U-Power Stadium termina 2-1 in favore degli uomini di Sottil.

Foto: Udinese Instagram