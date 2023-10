Udogie colpito da insulti razzisti su Facebook: “Non è italiano”

Episodio di razzismo nei confronti del calciatore della Nazionale italiana Destiny Udogie. Sotto una foto postata dalla pagina Facebook del Comune di Nogara, dove è cresciuto l’ex Udinese, sono comparsi molti commenti come “Non è italiano, è palesemente africano”. E ancora “Tanto basta per stabilire la sua esatta collocazione, e dal momento che è africano non può essere italiano. Esiste la genetica, basta aprire un libro di medicina. Secondo voi potrebbero esistere pigmei biondi e con gli occhi azzurri?”, “Continuate così che la Nazionale cambia volto”. L’episodio è stato subito condannato dal sindaco di Nogara Flavio Pasini, che è intervenuto condannando i commenti fatti:

“Vorrei essere chiaro: prendiamo nettamente le distanze da ogni frase contro il colore della pelle di Destiny. Udogie è nogarese e non è ammissibile leggere certe cose contro un ragazzo che è nato e cresciuto nel mio paese e che ha realizzato il sogno di debuttare con la maglia azzurra dell’Italia. Ho cercato di capire chi fosse chi ha scritto certe frasi e ho notato che chi lo insulta non è gente di Nogara ma sono personaggi accorsi sulla nostra pagina Facebook per infierire senza motivo contro un bravo ragazzo, uno dei nostri, di cui andiamo orgogliosi”.

Foto: Instagram Udogie