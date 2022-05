UDOGIE, APPUNTAMENTO CON LA VECCHIA SIGNORA

I primi passi nell’Hellas Verona, poi l’esplosione con l’Udinese, che l’ha consacrato come uno dei migliori talenti del calcio italiano, certamente bisognoso di profili di qualità sui quali basare il proprio presente e futuro. Attualità e prospettivà, momenti che Destiny Udogie coniuga grazie all’ottimo rendimento offerto e alla percezione di come il suo percorso possa regalare ancora tante gioie. Sensazioni che hanno piacevolmente trasportato i tifosi friulani e che – tra tanto o poco tempo – potrebbero deliziare altri supporters con il cuore tinto di bianconero, ma questa volta con tonalità differenti, quelle della Juventus.

Proprio questa è la notizia degli ultimi giorni: nel processo di rifondazione che la Vecchia Signora sta cercando di rendere concreto, Udogie potrebbe recitare un ruolo importante. Giovane, italiano, tanto talento dimostrato e altrettanto da dimostrare. Gli elementi per essere definito star in the making, come si suol dire Oltremanica, ci sono tutti. Motivi, questi, per i quali la dirigenza della Juve ha avviato i contatti con la compagine di patron Pozzo.

Un giocatore, Udogie, che abbiamo imparato ad apprezzare per facilità di corsa – intesa sia come velocità che accelerazione -, dunque notevoli possibilità atletiche e una struttura fisica che ne indirizza le possibilità di dominare e arare la fascia sinistra. Molto abile e intelligente nei posizionamenti senza palla, sia quando bisogna difendere che quando è il momento di farsi trovare pronti per un tap-in o per supportare la manovra offensiva, ha piacevolmente sorpreso per l’abilità e l’esplosività palla al piede, doti che ha espresso attraverso importanti conduzioni palla al piede. Qualche margine di miglioramento sui cross, non sempre precisi. Cinque gol e tre assist alla prima stagione da titolare in Serie A: per un esterno sono comunque numeri importanti. In attesa, probabilmente, di spiccare il volo.

