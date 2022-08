Udogie al Tottenham dall’anno prossimo: confermate le indiscrezioni inglesi di stamattina

Un futuro in Inghilterra per Udogie, ma non da subito. Confermate le voci già di questa mattina del Telegraph: il Tottenham ha raggiunto l’intesa con l’Udinese, operazione da circa 25 milioni, esattamente la cifra che aveva chiesto la famiglia Pozzo. Udogie era stato accostato a diversi club italiani, Juve e Inter in testa, senza che ci fosse la possibilità di entrare nel vivo della trattativa, praticamente impossibile per la Lazio. Ci aveva provato anche il Brighton, ma nelle ultime 36 ore il Tottenham aveva fatto il vuoto. E Udogie potrà prepararsi alla Premier con un’altra stagione a Udine, sarà a Londra dalla prossima estate.

Foto: instagram personale