Udinese, vittoria per 7-1 in amichevole con la Primavera. In campo anche Solet

Allenamento sotto la pioggia per l’Udinese di mister Runjaic che, nella giornata di oggi, ha giocato un’amichevole contro la squadra Primavera. Il match è finito 7-1, con Keinan Davis protagonista con 4 gol segnati. In gol anche Ebosse e Iker Bravo, autore di una doppietta, mentre per la Primavera la rete porta la firma del 2007 Vinciati. La particolarità riguarda anche la presenza in campo di Oumar Solet, difensore messo sotto contratto dai bianconeri nelle scorse settimane che però potrà scendere in campo in partite ufficiali solo a partire da gennaio.

Foto: Instagram Solet