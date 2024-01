Udinese, una gara a porte chiuse per i cori contro Maignan

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 21esima giornata di Serie A. Deliberata la sanzione per l’Udinese, che dovrà disputare una gara a porte chiuse dopo le vicende di Udinese-Milan. Ammende per Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Milan, Roma, Salernitana e Udinese. I giocatori squalificati per un turno saranno: Posch, Badelj, Frendrup, Calhanoglu, Barella, Immobile, Zaccagni, Cajuste, Simeone, Kvaratskhelia e Paredes.

Foto: instagram Maignan