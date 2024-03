Udinese-Torino, le formazioni ufficiali

Tutto pronto o quasi per Udinese-Torino, match valido per la 29esima di Serie A in programma alle 15 alla Dacia Arena. Le scelte iniziali dei due tecnici:

UDINESE (3-5-2) Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.

TORINO (3-4-1-2) Vanja; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlašić; Zapata, Okereke. Allenatore: Matteo Paro (Juric squalificato).