Arrivano notizie dagli esami svolti in mattinata dall’attaccante dell’Udinese, con un comunicato ufficiale il club bianconero fa sapere che il nigeriano ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per una prognosi invece si dovrà seguire il calciatore giorno per giorno per vedere i miglioramenti che avrà la lesione.

Foto: Succes Twitter Udinese