Udinese, stagione finita per Ehizibue: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il report

Brutte notizie per l’Udinese in vista della sfida di lunedì contro la Sampdoria: stagione finita per Kingsley Ehizibue. Dopo la partita contro il Napoli, l’esterno ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Di seguito il report pubblicato dalla società rossonera: “Udinese Calcio comunica sul proprio sito ufficiale che gli esami strumentali effettuati su Kingsley Ehizibue hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il laterale sarà operato mercoledì, dal Professor Mariani, presso la clinica “Villa Stuart” di Roma”.

Foto: Instagram Ehizibue