Udinese, Sottil: “Il rigore non c’era. Potevamo fare meglio sugli altri gol subiti”

Dopo la sconfitta del suo Udinese contro il Milan, il tecnico Andrea Sottil ha commentato l’esordio in Serie A in conferenza stampa: “È stata una grande emozione, mi riempie d’orgoglio. È stato duro e tosto, ma mi sono goduto la mia squadra. Il risultato è negativo, ma abbiamo giocato con grande coraggio e personalità, avendo occasioni importantissime e non le abbiamo sfruttate. Potevamo far meglio sui gol subiti. Sono dispiaciuto per i ragazzi, si poteva portare a casa qualcosa. Gol subiti? Il rigore non c’era, sugli altri gol potevamo fare meglio. Mi è piaciuto il coraggio e la personalità. Poteva essere un risultato diverso. Siamo all’inizio, siamo consapevoli che abbiamo una settimana importante nella quale portare a casa punti importanti“.

Foto: sito ufficiale udinese