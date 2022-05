Udinese, Silvestri salta la Salernitana: il comunicato

Brutta notizia per Gabriele Cioffi, che dovrà fare a meno di Marco Silvestri nel match contro la Salernitana. Il portiere bianconero è stato infatti operato di ernia inguinale in mattinata a Villa Stuart. Questo il comunicato dell’Udinese: “Udinese Calcio comunica che Marco Silvestri è stato sottoposto stamane ad intervento chirurgico per un’ernia inguinale manifestatasi nei giorni scorsi. L’intervento è perfettamente riuscito”.

FOTO: Instagram Silvestri