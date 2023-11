Udinese, si ferma Ebosele: infortunio con la Nazionale irlandese

C’è preoccupazione in casa Udinese per quanto riguarda le condizioni di Festy Ebosele. Il numero 2 bianconero è stato escluso dalla gara di qualificazione agli Europei 2024 contro l’Olanda per infortunio. Questa la nota della Nazionale irlandese: “James McClean si reca nei Paesi Bassi. Will Smallbone e Festy Ebosele sono stati entrambi esclusi per infortunio e non viaggeranno con la squadra oggi, quindi McClean entrerà per la partita con l’Olanda”.

Foto: sito Udinse