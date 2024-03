Udinese sconfitta dal Padova in amichevole: i biancoscudati vincono 3-2

Sconfitta per l’Udinese nel match amichevole giocato oggi al Bluenergy Stadium contro il Padova, squadra seconda nel girone A di Serie C. Gara sbloccata nel primo tempo dalla formazione ospite con Capelli, pareggio friulano, siglato da Brenner, che arriva poco dopo. Nella ripresa è Cretella riportare in vantaggio i biancoscudati, che poi trovano pure il tris direttamente su calcio di punizione, grazie a Favale. Inutile il gol segnato nel finale di partita per i bianconeri con Russo, che serve solo a fissare il risultato sul 3-2 in favore dei biancorossi.

Foto: Twitter Udinese