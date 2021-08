UDINESE, SARÀ UN SUCCESS

L’Udinese sta per ufficializzare un nuovo attaccante. Si tratta di Isaac Success, classe 1996, nigeriano. Il giocatore proviene dal club di proprietà Pozzo, il Watford. Un acquisto che certamente non lascia particolarmente soddisfatti i tifosi bianconeri friulani, visto il rendimento del nigeriano in queste stagioni. Si tratta di un’autentica sorpresa per molti.

L’attaccante nigeriano del Watford si è convinto ad accettare il trasferimento dopo un lungo corteggiamento e oggi sosterrà le visite mediche, poi sarà il momento degli annunci.

Cresciuto nelle giovanili del BJ Foundation, dal 2011 al 2013, Success nel 2013 passa per 400.000 euro all’Udinese, firmando un contratto di cinque anni. I friulani poi lo cedono in Liga, al Granada, altro club della famiglia Pozzo, che ancora giovanissimo lo inserisce nella squadra B. Una buona stagione per lui, nel 2013-14, dove chiude con lo score di 9 gol in 20 presenze. Si guadagna nella stagione successiva, la prima squadra.

Nell’agosto 2014 debutta in Liga a soli 18 anni. Il 7 dicembre dello stesso anno, segna il suo primo goal contro il Valencia. In due anni, con il club andaluso, colleziona 56 partite ed 11 gol.

Nel 2016 si trasferisce in un altro club dei Pozzo, stavolta in Premier, al Watford. Due stagioni per lui, fino al 2918, con 19 presenze e 1 solo gol. Decide di tornare in Spagna, lo prende in prestito il Malaga, nel 2018, ma la sua avventura durerà solo pochi mesi.

Torna al Watford dove dal 2018 al 2021, mette a referto 64 presenze e 3 gol. Ora l’avventura all’Udinese, con l’approdo in Serie A dopo due esperienze in grandi campionati come Premier e Liga. Vanta anche 4 presenze in Nazionale nigeriana.

Success nel 2017 è stato al centro di uno scandalo sessuale in quanto era stato arrestato dopo un festino con 4 prostitute avvenuto in un albergo. Poi fu rilasciato su cauzione.

E’ un attaccante che all’occorrenza può giocare anche come ala su entrambe le fasce. La velocità è la sua arma migliore, non si tratta di un goleador implacabile, anzi, 4 gol in 5 anni sono il suo biglietto da visita. E’ in possesso di un buon tiro e discreto colpitore di testa. Insomma, una scommessa per l’Udinese di Pozzo che potrà dire alla fine, “Sarà un Success comunque vada”, o almeno lo spera e lo sperano i tifosi.

Foto: Twitter Watford